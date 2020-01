Costiera Amalfitana: il dissesto idrogeologico sotto il sole, le parole di Secondo Amalfitano

Costiera Amalfitana: il dissesto idrogeologico sotto il sole

Le meravigliose giornate di sole e limpidezza che questo inizio d’anno ci stanno regalando, consentono di osservare meglio il nostro territorio martoriato dalle frane e dai dissesti del mese scorso. Una situazione ancora più allarmante appare in tutta la sua gravità. Se oltre al paesaggio si butta uno sguardo all’insieme di dichiarazioni, proclami, proposte, atti, interventi, etc. così come emergono dalle bacheche virtuali e da quelle ufficiali di Enti e cittadini, il quadro diventa, se possibile, più drammatico. Provo a spiegare meglio il mio pensiero che, sintetizzato in twitter di premessa, è: Ad una situazione complessa e complicata, non si può rispondere con spot, e formule magiche risolutive. Ho avuto modo, più e più volte, di descrivere sia i singoli accadimenti che il loro insieme da un punto di vista geologico e antropico, ribadisco che oggi la Costiera Amalfitana vive una fase che è la risultante di azioni naturali e di azioni antropiche. La struttura basale calcarea della Penisola risalente al Cretacico, segnata nelle ere geologiche da falesie, fratture, stratificazioni, movimenti tettonici e agenti esogeni (acqua – vento – gravità – temperatura), è stata ricoperta solo da qualche millennio da materiali piroclastici vesuviani e flegrei. La risultante di tutto quanto è quella di un paesaggio meraviglioso ma estremamente fragile. Poi arrivò l’uomo, che dall’inizio e fino agli inizi del secolo scorso, in Costiera Amalfitana ha convissuto con la bellezza e la fragilità del territorio nel massimo rispetto della natura e mettendo in campo azioni ben precise per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la produzione del suo reddito: la manutenzione quotidiana del bosco e della montagna in genere, la costante pulizia degli alvei, la riforestazione e il rimboschimento regolare,le nuove costruzioni e le ristrutturazioni eseguite a regola d’arte, la disciplina delle acque e la loro raccolta avvenivano con una saggezza e precisione maniacale; una prova indiretta di tutto quanto era la presenza diffusa e abbondante di professionalità specialistiche quali boscaioli; rocciatori; idraulici forestali; etc. tutte funzionali a manutenere e a usare correttamente il territorio. Gli interessi e le condizioni di vita erano coerenti con la realtà idrogeologica del territorio e, soprattutto con le sue esigenze; a titolo di esempio di come le condizioni siano profondamente cambiate da una settantina d’anni a questa parte, mi riporto a quella che era la “cultura dell’acqua” in Costiera Amalfitana fino agli anni 1940- 1950; lo faccio partendo da un dato: fino a quegli anni in Pretura ad Amalfi erano centinaia e centinaia le cause civili intentate per violazioni dei “diritti sull’acqua”; contadini che rivendicavano il diritto di attingere ad un canale per coltivare i propri giardini – consorziati per l’uso dei famosi “canali di irrigazione” che solcavano le nostre pendici, che denunciavano violazioni delle “ore di captazione” da parte di vicini – massaie che rivendicavano il diritto all’uso di cisterne per gli approvvigionamenti domestici – testamenti e lasciti che si intrattenevano nei dettagli dei diritti all’uso di cisterne, peschiere e canali – etc; orbene dagli anni 40/50 in poi la cultura dell’acqua ha cambiato direzione: l’acqua da risorsa è diventata un problema di cui liberarsi ad ogni costo; l’avvento degli acquedotti civici e l’abbandono dei giardini portava i proprietari di immobili a cercare di allontanare l’acqua dalla propria proprietà, “regalandola “ al confinante di valle, il quale a sua volta faceva altrettanto. Se qualche studioso si cimentasse nel cartografare le due situazioni contrapposte, ne verrebbero fuori due quadri, il primo sicuramente sarebbe di scuola classico/realista: una ragnatela organica e continua di ruscelli, canali, canaletti, rivoli, lavinai, cannapil, tiratur, cisterne e peschiere; il secondo potrebbe essere un quadro di pittura astratta: linee tratteggiate, canali interrotti, cisterne occluse, peschiere diventate stanze. Purtroppo in questo gioco dell’acqua gli Enti Pubblici non erano e non sono da meno nel recitare la propria parte: Enti preposti che non fanno più sistematicamente opera di pulizia e manutenzione dei canali e dei corsi d’acqua; opere pubbliche che sversano acqua a valle senza preoccuparsi più di tanto del loro destino; per non parlare della omessa manutenzione e monitoraggio, nonché della omessa pianificazione di veri e propri “programmi di manutenzione del territorio. D’altra parte la storia è sempre la stessa, la MANUTENZIONE confligge con l’INAUGURAZIONE, la prima passa inosservata e nessun giornale, tv o social tratterà mai di un MURO NON CADUTO, un canale ripulito non porterà nessun voto; l’emergenza, i crolli, i morti, una strada chiusa farà molto rumore e porterà consensi e voti a chi “rattopperà” un pezzettino di territorio.

Per esplicitare meglio il concetto possiamo dire che oggi la chiusura di una strada determina uno strepito e conseguenze che solo cinquanta anni fa neppure si immaginavano. Per tradurre in termini scientifici tale ragionamento possiamo dire che il RISCHIO che corre un territorio è dato dalla risultante di tre elementi che concorrono a determinarne il valore: 1) la Pericolosità; 2) la Vulnerabilità; 3) l’Esposizione. Orbene tali 3 elementi nell’ultimo secolo sono profondamente cambiati in Costiera Amalfitana, facendo crescere in modo esponenziale il RISCHIO RISULTANTE. In chiusura si può argomentare che in Costiera Amalfitana la Pericolosità geologica e sostanzialmente rimasta invariata, quelli che sono cambiati profondamente restano la Vulnerabilità intesa come Attitudine di un determinata “componente ambientale” (popolazione, edifici, infrastrutture, etc.) a sopportare gli effetti di un evento, in funzione dell’intensità dell’evento stesso ( Una serie di elementi è tanto più vulnerabile quanto più alto è il grado di subire perdite); e la Esposizione intesa come Valore degli elementi che devono sopportare l’evento (numero di presenze umane, risorse naturali ed economiche, esposti ad un determinato pericolo). Questa analisi scolastica e scientifica porta ad una conclusione che ci fa dire: il problema è culturale e complesso nella misura in cui il fenomeno coinvolge l’economia, l’organizzazione territoriale, gli interessi economici, gli aspetti geologici, geomorfologici e idrogeologici. Non esiste “l’intervento” o “il chi deve intervenire”, ma esistono una miriade di interventi in capo a tutti i soggetti presenti sul territorio, dai privati agli Enti Pubblici, dai singoli ai gruppi. Se Ravello frana ne risentiranno Atrani e Minori direttamente, ma anche Cetara e Positano indirettamente; oramai la Costiera Amalfitana è un sistema globale di infrastrutture e di servizi. Quindi? Come era scritto sul manuale delle marmotte, la Costiera deve morire? Certamente no! Ma, chi muove il dito per indicare il/i colpevoli, chi alza la voce per indicare LA soluzione, chi si erge a censore incolpevole, di sicuro aiuterà il territorio a morire e non certo a salvarsi.

Cosa Fare?

Come prima cosa servirebbe un momento di presa di coscienza del fenomeno da parte della totalità dei cittadini e delle Istituzioni della Costiera Amalfitana; una riunione congiunta (una due giorni ) di tutti i Consigli Comunali della Costa e i rappresentanti degli Enti sovracomunali preposti, con trasmissione in diretta streaming dei lavori e il supporto di esperti del settore (Assetto idrogeologico e Sviluppo del territorio, Economia, Diritto), potrebbe essere una cosa da fare subito, come punto di partenza (mi permetto di dire da ex Sindaco che una Conferenza dei Sindaci oltre che inutile sarebbe dannosa, ma non voglio innescare polemiche).

Trasferire le risultanze della due giorni ai singoli Consigli Comunali e a tutte le Istituzioni coinvolte affinché adottino gli atti di competenza per varare una task force sovracomunale che elabori e pianifichi un programma di linee guide sulle cose da fare e sul cronoprogramma da rispettare.

Le azioni da intraprendere sono moltissime e di varia natura, dalla formazione nelle scuole all’adeguamento degli strumenti urbanistici; dalla riorganizzazione dei servizi alla gestione comprensoriale delle emergenze; dall’individuazione delle misure straordinarie al monitoraggio della loro applicazione. Non può essere questo il contesto in cui sviscerare anche il solo indice delle cose da fare; questa riflessione va nell’unica direzione di avviare una presa di coscienza da parte di tutti e a tutti rivolgere l’invito di cambiare approccio al problema: In caso di calamità più o meno naturali serve solo rimboccarsi le maniche e produrre ogni sforzo per aiutare chi è stato colpito; ma se da un minuto dopo la fase emergenziale, c’è ancora chi vuole cimentarsi in una sterile caccia alle streghe, allora vuol dire proprio che la Costiera è destinata a raggiungere ben presto il mare, accelerando un viaggio che è già iniziato e, forse, non ce ne stiamo rendendo conto.

Secondo Amalfitano – geologo