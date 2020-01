In Costiera Amalfitana una delle cartoline più antiche è di Positano: risale al 1879

Le cartoline sono nate grazie all’utilizzo dei francobolli, introdotti in Inghilterra nel 1840. Tra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX secolo, grazie ai costi ridotti e alla rapidità nelle consegne, le cartoline postali si dimostrano uno strumento efficace per la comunicazione, per scopi sia commerciali, sia turistici (fotografie in bianco e nero e a colori).

In Italia la messa in circolazione della prima cartolina postale risale al 1873. La cartolina in foto, scritta da Positano il 25 febbraio 1879 e spedita il 26, molto probabilmente è una delle più antiche conosciute. Si tratta di un esemplare pressoché unico, soprattutto nella città verticale, ed appartiene al positanese Daniele Esposito che condivide il suo ricordo sui social.

Oggi le cartoline antiche, a prescindere dal fatto che siano state spedite, sono ricercate secondo due filoni di interesse: quelle firmate da grandi artisti, e le cartoline che hanno registrato eventi o luoghi particolarmente rilevanti.