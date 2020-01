Costiera Amalfitana, Cetara. Volpe travolta da auto e lasciata senza vita in strada

Uno scenario davvero triste, al quale hanno dovuto assistere gli abitanti di Cetara e della Costiera Amalfitana.

Circa due giorni fa un cittadino della Divina ha rinvenuto una volpe a centro strada, evidentemente appena investita, ed ha riportato la vicenda sui social. Vari passanti si sono fermati e qualcuno ha chiamato chi di dovere, l’ovvia risposta è stata: “Ora ce ne occupiamo”. Ieri mattina alle ore 11:00 il corpo esanime della povera volpe si trovava sul muretto a bordo strada.

Una storia che fa ribrezzo, non solo per la volpe, ma anche per il cattivo esempio di rapporto tra uomo e territorio che trasmettono alcuni degli abitanti di un luogo splendido come la Costiera Amalfitana.