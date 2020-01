Costiera Amalfitana. Boom turistico ad Agerola: incremento del 10% nel 2019

Il 2019 è stato un anno fondamentale per la Costiera Amalfitana e le sue splendide città, tra cui Agerola, che ha registrato un incremento notevole del turismo.

I numeri relativi al turismo continuano dunque a crescere. Nel 2019, infatti, sono state 147mila le presenze registrate nella cittadina dei monti Lattari, a fronte delle 135mila del 2018. Circa 50mila sono stati invece gli arrivi, con una media di permanenza ad Agerola stimata in tre giorni. “Un appuntamento che ha visto una massiccia partecipazione di operatori turistici – ha affermato il sindaco Luca Mascolo – che nella crescita del settore vedono non soltanto un’opportunità economica di occupazione lavorativa, ma anche un’occasione per mantenere gli standard di servizi adeguati alle potenzialità e alla vocazione di Agerola”.

Per quanto riguarda l’estate 2020, ci sarà ancora spazio per il festival Agerola sui sentieri degli Dèi, sempre più vettore di promozione turistica e veicolo teso a potenziare il brand Agerola, con i suoi 40 giorni di eventi e un’offerta artistica e culturale che assume anno dopo anno sempre più valenza regionale e nazionale.