Costiera Amalfitana, Amalfi e Atrani nel cartone animato “Lupin III”!

La Costiera Amalfitana è nota in tutto il mondo per la sua bellezza. Tanto bella che gli animatori e i produttori della nota serie di cartoni animati ispirata al ladro gentiluomo Lupin ha voluto omaggiarla. Nel lungometraggio andato in onda ieri sera intitolato Lupin III – La lapide di Jigen Daisuke è apparsa, infatti, la città di Amalfi.

Una immagine ben chiara è quella che vi proponiamo (postata sulla fanpage Lupin III Toy page). Ma non è tutto. Non è l’unica volta in cui nella serie di Lupin appare la Divina. La quarta serie dell’anime tv è infatti ambientata quasi totalmente in Italia (Lupin III – L’avventura italiana), ed in particolare nell’episodio “Non spostate la Gioconda” appare evidente una veduta di Atrani.

Nell’episodio in questione, Lupin, è rimasto a corto di soldi, decide di rubare la Monna Lisa dal museo del Louvre per rivenderla a un miliardario italiano. Il piano, a prima vista, fallisce, in quanto Lupin si rende conto a furto compiuto di aver trafugato un falso, mentre l’originale finisce tra le mani del corrotto ministro francese Philippe, che da tempo è solito darlo segretamente in prestito a clienti facoltosi in giro per il mondo per finanziare la propria carriera politica. Alla fine si scopre che il falso trafugato da Lupin era stato creato dallo stesso prigioniero fuggito dai laboratorio dell’MI6 a Roma, il quale si rivela essere nientemeno che lo stesso Leonardo da Vinci.