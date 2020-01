Costa d’Amalfi. Torna in TV “2 cuori e 1 bouquet” di Chiara D’Amico

Salerno, Costa d’Amalfi. Sarà in onda da Giovedì 23 Gennaio ore 20.00 su LIRA TV la prima puntata della quinta edizione di “2 cuori e 1 bouquet”, il format diretto e condotto da Chiara D’Amico che racconta le più incredibili storie d’amore campane.

Storie VERE e appassionanti che in ben 8 puntate ci aiuteranno a riflettere sui mille modi di esprimere i sentimenti ai nostri giorni, sulla forza dell’amore e sul valore della famiglia.

Nel cast di questa quinta edizione indagheremo le frontiere dell’amore con le preziose testimonianze di: una coppia di neo sposi, una coppia multiculturale (lei è brasiliana… lui della Costa d’Amalfi), la coppia della legalità (lei avvocato, lui carabiniere), una coppia di genitori con figlia diversamente abile, la coppia della moda, una coppia di fatto (con divorzi alle spalle), la coppia del primo e unico amore e dulcis in fundo… l’esclusiva testimonianza dell’amore che vince la morte.

Nella prima puntata i neo sposi Alessandro e Susanna, coppia di dirigenti… lei del Sud, lui del Nord Italia… e un matrimonio da favola in costiera amalfitana… A impreziosire i racconti delle coppie è riconfermata la storica rubrica “Consigli di nozze” con gli esperti della celebre location per grandi eventi “Tenuta Elisa”.

New entry di questa quinta edizione la simpatica Lucianna di Ottica Malet a Cava de’ Tirreni che attende tutti gli amici del programma TV con sconti e promozioni.

Per la coppia più votata il vino “Felicità” offerto da Al Bano che interverrà nelle puntate per un saluto alle coppie.

I telespettatori potranno esprimere il proprio gradimento votando per la coppia preferita online: verranno conteggiati unicamente i MI PIACE al VIDEO di YOU TUBE di ogni puntata che troverete:

Ecco tutti gli orari di messa in onda delle puntate su LIRA TV e TELEREPORTER:

LIRA TV: Giovedì ore 20.00 – Replica Domenica ore 23.30

TELEREPORTER: Venerdì ore 13.30

Repliche: Domenica ore 16.00 e Lunedì ore 11.30

Eventuali cambiamenti di orario verranno comunicati sui profili social di Chiara D’Amico e nel gruppo Facebook “Amici di 2 cuori e 1 bouquet“… iscrivetevi al gruppo per essere sempre informati e per votare le puntate 🙂

Anche quest’anno la splendida colonna sonora è di Felice D’Amico

Perchè seguire questa serie Tv?

“Perchè è fatta con il cuore da persone della nostra terra che hanno avuto il coraggio di raccontare in TV i propri sentimenti… e lo hanno fatto non per mero esibizionismo ma per testimoniare la forza dell’amore che ancora resiste in una società sempre più egoista e ostile ai buoni sentimenti.

Al loro coraggio… il mio plauso e (mi auguro) il vostro gradimento”

Chiara D’Amico

Autrice TV

