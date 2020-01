Il Costa d’Amalfi supera 1-0 la Battipagliese. Adesso testa a mercoledì per la finale di coppa

Al termine di una gara davvero difficile, i costieri battono 1-0 una Battipagliese molto organizzata ed attenta, specie in fase difensiva.

Primo tempo i costieri cercano di fare gioco e gli ospiti si oppongono con ogni mezzo, ricorrendo anche a qualche fallo al limite. Tre le occasioni migliori per i padroni di casa: una conclusione di Lettieri dal limite, una grande azione personale di De Angelis, parata da Di Filippo, ed un tiro da ottima posizione di Guillari, che sorvola di poco la traversa.

Nella ripresa sale l’intensità dei padroni di casa, che cominciano a sprecare occasioni su occasioni. Al 68′ la Battipagliese rimane in 10 per l’espulsione di Somma (doppia ammonizione), ed i costieri dopo 4 minuti trovano il vantaggio: bella giocata a tre tra Apicella, Guillari e Senatore, con quest’ultimo che entra in area e fredda Di Filippo.

Gli uomini di Cerminara provano a reagire, cercando la palla lunga, ma la retroguardia costiera difende bene.

I biancazzurri provano a chiuderla, ed a qualche minuto dalla fine Guillari spreca una ghiottissima palla gol, calciando addosso a Di Filippo.

Il fischio finale è una liberazione che fa esplodere di gioia il San Martino. I costieri conquistano altri 3 punti importantissimi e compiono un ulteriore passo in classifica.

Il tempo per godersi la vittoria però non è molto. Testa subito a mercoledì, quando il Costa d’Amalfi proverà a scrivere una grande storia, forse quella più bella, in finale di Coppa Italia contro l’Afragolese sul campo neutro di Sarno.