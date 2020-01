Costa d’Amalfi e Sorrento. Conosciamo il territorio: passeggiate da Meta a Massa con gli albergatori

Stamattina a Meta ha preso il via l’iniziativa IMPARIAMO A CONOSCERE IL TERRITORIO, organizzata da Atex (Associazione Turismo Extralberghiero Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana) in collaborazione con la guida turistica Nino Aversa.

Oltre 30 operatori turistici hanno partecipato alla passeggiata nel Centro Storico di Meta.

Tante donne e tanti giovani che rappresentano il settore extralberghiero in Penisola Sorrentina.

È fondamentale che gli operatori del settore extralberghiero procedano in un continuo percorso di crescita “qualitativa” finalizzato a gestire al meglio le loro strutture.

Sicuramente la conoscenza del nostro territorio e la capacità di informare e coinvolgere i propri ospiti sulle straordinarie bellezze della Penisola e della Costiera rappresentano strumenti fondamentali per tale obiettivo.

Per tale finalità abbiamo organizzato stata questa iniziativa GRATUITA che prevede nel mese di Gennaio 2020 passeggiate con i titolari delle attività ricettive per dare loro una formazione di base sulla conoscenza del territorio, indispensabile per una migliore accoglienza e ospitalità.

Questo il calendario:

Oggi 11 Gennaio a Meta

Si proseguirà poi :

Piano di Sorrento 15 Gennaio

Appuntamento ore 9 in piazza della Repubblica (Mercato)

Vico Equense 16 Gennaio

Appuntamento ore 9 alla stazione Circumvesuviana

Sorrento 18 Gennaio

Appuntamento ore 9 alle bandiere in piazza Tasso.

Sant’Agnello 22 Gennaio

Appuntamento ore 9 in piazza Matteotti (Municipio)

Massa Lubrense 23 Gennaio

Appuntamento ore 9 alla ex cattedrale

Gli operatori potranno partecipare non solo alla passeggiata GRATUITA nel Comune dove svolgono l’attività, ma alle passeggiate anche negli altri Comuni perché può essere utile la conoscenza dei centri storici in tutta la Penisola Sorrentina.

È una iniziativa importante per fare conoscere il territorio, le tradizioni e le nostre bellezze.

È una iniziativa importante perché fa crescere la nostra capacità di accoglienza. Utilizziamo al meglio Gennaio per prepararci alla stagione turistica 2020.

Ringraziamo I Comuni della Penisola che su nostra sollecitazione stanno informando gli operatori di questa bella iniziativa