Il Costa d’Amalfi si impone a Cervinara con una grande prestazione. Costieri in zona play off

Il Costa d’Amalfi trionfa 2-0 a Cervinara e vola in zona play off.

Primo tempo a ritmi piuttosto bassi, a causa anche delle condizioni del terreno di gioco, davvero improponibile per chi cerca di giocare palla a terra.

L’undici di Ferullo si cala subito in partita cercando anche di scavalcare il centrocampo e di provare a colpire in velocità.

Al 32′ i biancazzurri, quest’oggi in giallo, trovano il vantaggio: palla magica di Lettieri che, con la coda dell’occhio, vede arrivare De Angelis sulla sinistra. Il terzino ha il tempo di tagliare fuori il diretto avversario e di realizzare il suo primo gol di questo campionato. L’Audax accusa il colpo, ma cerca una sterile reazione che non porta benefici.

Nella ripresa gli ospiti sembrano ancora più vivaci, pressando i portatori di palla avversari e ripartendo a velocità inaudita.

L’Audax non riesce ad impensierire l’attenta retroguardia costiera e neanche l’ingresso di Samake riesce nell’intento. Allo scadere arriva quindi il raddoppio: ripartenza fulminea dei costieri, con Ferrara che serve Guillari, l’attaccante entra in area e realizza la rete che chiude la gara e che regala tre punti importantissimi al Costa d’Amalfi.

Una vittoria fondamentale per il prosieguo della stagione, una vittoria che accorcia ancora di più le distanze in classifica.

Adesso peró è tempo di andare oltre, infatti sabato in casa arriva la Battipagliese, un’altra sfida da vincere per puntare in alto.