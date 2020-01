Costa d’Amalfi : questi politici sulle macerie delle frane voglion fare gallerie

Si avvicinano le elezioni in Regione Campania e, dopo l’annuncio in Pompa magna della apertura delle strade, chiuse per ben un mese, si moltiplicano le promesse, quelle delle gallerie in Costiera amalfitana dove l’Anas non sistema neanche i segnali a volte, dopo tutte queste frane, ha lasciato molti sconcertati, ecco un commento di Bartolo Lauro di Amalfi

Cosa dire di questi politici: le montagne si sbriciolano e sulle loro macerie promettono di bucarne altre; parlano di migliorare la viabilità ma non spendono una parola sulla ZTL dopo mesi di incontri e a solo 60 giorni dalla nuova stagione turistica.

Per una classe politica, senza programmi e idee, parlare di come affrontare e risolvere i problemi immediati diventa difficile dopo anni di chiacchiere passati a prendere per i fondelli gli abitanti della Costiera.

Siamo messi male….molto male.