Il Costa d’Amalfi perde solo 2-0 con la Polisportiva Santa Maria nel derby delle Costiere della provincia di Salerno, ma grazie alla vittoria per 3-0 dell’andata va in finale di Coppa Italia. La finale sarà con l’afragolese che ha vinto sulla Puteolana 1902 per 2-0. Il Cilento resta a bocca asciutta e ora la squadra di mister Ferullo per la Costiera amalfitana punta a vincere il primo trofeo della storia.

Mister Ferullo, per questa Semifinale di ritorno di Coppa Italia, deve fare a meno di Infante e Guerrera, ancora alle prese con i loro rispettivi infortuni, ai quali si aggiunge anche Ferrara, squalificato.

Queste le FORMAZIONI UFFICIALI

POL. SANTA MARIA

Grieco, Landolfi, Dentice, De Sio, Chiariello, Itri, Della Torre, Masocco, Pellegrino, D’Angolo, Cotello.

All. Pirozzi

(a disp. Giletta, Paragano, Simonetti, Coulibaly, Fernando, Funicello, Di Mauro, Capozzoli, Margiotta)

COSTA D’AMALFI

Scognamiglio, Vallefuoco, Mansi, Pisapia, Senatore, Lettieri, De Angelis, Iommazzo, Guillari, Apicella, Bovino.

All. Ferullo

(a disp. Napoli, Reale, Caso, Asciuti, Buonocore, De Martino, Vissicchio, Criscuoli, Catalano)

Foto e video dei festeggiamenti dalla pagina ufficiale del Costa d’ Amalfi. Nel link diretta tutta la partita dalla Pagina ufficiale del Costa d’Amalfi. Complimenti da Positanonews