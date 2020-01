Costa d’Amalfi. Lutto in casa “Colibrì”: ci lascia la mamma di Alessio e Martino

Maiori, Costiera amalfitana . Stamattina è stato un terribile risveglio per la famiglia di Alessio e Martino: la loro cara mamma non è più tra noi. Siamo certi che continuerà a vegliare su di loro o

Intanto, tutta l’associazione , come pubblica Valentino Fiorillo su Facebook , si stringe intorno ai ragazzi, ancora una volta messi alla prova dal destino.

I ragazzi dell’associazione P.A. Colibrì operano in favore delle persone svantaggiate e si occupa soprattutto di Protezione Civile, dalla prevenzione all’intervento in caso di calamità, dalla formazione dei volontari all’informazione ai cittadini, attraverso campagne di sensibilizzazione.

In questo momento difficile, tutta la Costa d’Amalfi è pronta a ricambiare l’affetto che dimostrano ogni giorno i ragazzi dei Colibrì aiutando il prossimo.

Tutti i cittadini della Divina e Positanonews esprimono la loro vicinanza ad Alessio e Martino per la perdita della cara mamma.