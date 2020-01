Costa d’Amalfi. Ecco l’ordinanza viabilità a Conca dei Marini: chiusa la strada e Costiera in tilt

Costiera Amalfitana, Conca dei Marini. E’ stata predisposta l’ordinanza dell’interdizione del tratto stradale dell’incrocio Via Miramare e Via Don Gaetano Amodio, dovuta alla necessità di effettuare un monitoraggio interno e per evitare situazioni pericolose.

Le forti precipitazioni che si sono abbattute di recente su tutto il territorio hanno influito sicuramente anche sul piccolo comune della Costiera, che ora si ritrova ancor più fragile vedendo transitare migliaia di veicoli costretti a passare per la strada interna a causa della recente frana a Vettica di Amalfi.

Il primo cittadino di Conca, dunque, ordina la chiusura del tratto interessato (incrocio Via Miramare e Via Don Gaetano Amodio) dalle ore 10:30 alle ore 17:30 per tutti i giorni della settimana fino a nuova disposizione. Tramite la ZTL potranno accedere esclusivamente i mezzi che rientrano nelle categorie della delibera relativa ad essa, oltre ai mezzi di soccorso. Al di fuori degli orari sopra citati, il transito è consentito a tutti i veicoli, compresi i mezzi pesanti con un peso non superiore a 3 tonnellate.

A vigilare sulla chiusura dell’arteria stradale due agenti della polizia municipale e tre ausiliari del traffico assunti dal Comune.

Una Costiera Amalfitana sempre più in tilt soprattutto per la viabilità. Segni ancora evidenti del maltempo che ha causato dei disagi innumerevoli per gli abitanti della Divina e turisti.

Di seguito l’ordinanza: