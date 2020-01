Il Costa d’Amalfi ingaggia il giovane Aniello Nappo

Il Costa d’Amalfi si è assicurata le prestazioni di Nello Nappo, 2001 originario di Nocera Inferiore, che può giocare sia nel ruolo di centrocampista che da attaccante. I biancoazzurri continuano ad inserire nuovi elementi per dare un’ulteriore sferzata a questa stagione positiva in campionato, ma anche in vista della finale di Coppa Italia di categoria, in programma mercoledì prossimo.

Aniello cresce nel settore giovanile della Nocerina, prima di passare alla Casertana, con la quale disputa il campionato Under 17, e poi all’Avellino, giocando nella Primavera irpina. Passa poi al San Tommaso, e successivamente al Solofra, fino ad approdare in Lega Pro, alla Triestina. Grazie ad una mediazione della società costiera con il club degli alabardati, Aniello è diventato ufficialmente un calciatore del Costa d’Amalfi. (Foto Michele Abbagnara – FC Costa d’Amalfi)