Costa d’Amalfi. Foto coi sindaci sulla frana venuta mossa, costretto a tornare Borrelli

COSTA D’AMALFI – “La foto coi sindaci è venuta mossa”. Capo della protezione civile costretto a tornare domani sui luoghi della frana.

L’ironia di Christian de Iuliis non poteva mancare per la venuta di Angelo Borrelli. La speranza è che non ci sia un secondo incontro sulle frane ma per progetti di prevenzione e manutenzione