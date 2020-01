Costa d’Amalfi. Contrasto alle stragi del sabato sera: Carabinieri denunciano 2 persone

Nel corso del fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno effettuato numerosi controlli alla circolazione stradale per infrenare il fenomeno delle cosiddette “stragi del sabato”, sempre più frequenti tra i giovani che si mettono alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe. In quest’ottica nella nottata di domenica è stato attuato un robusto dispositivo di prevenzione nel comune di Maiori da parte del Capitano Umberto D’Angelantonio: sono due i ragazzi denunciati, un 25enne che durante un posto di controllo, dopo essere stato condotto all’Ospedale di Castiglione per accertamenti , è riscontrato positivo alla cannabis, ed un 24enne che è stato sorpreso alla guida di un’autovettura senza aver mai conseguito la patente. La denuncia è scattata poiché la violazione è stata commessa molteplici volte. Inoltre, sempre nella giornata di ieri, è stata comminata una sanzione amministrativa per guida sotto l’effetto di alcol e sono stati controllati più di 60 veicoli.

L’invito che le forze di polizia rivolgono agli utenti della strada rimane quello di non mettersi alla guida dopo aver bevuto sostanze alcoliche e di non fare uso di droghe.

Grande intervento dei militari guidati dal Capitano D’Angelantonio, che ogni giorno rischiano la vita per i cittadini della Divina.