Coronavirus, voli sospesi e persone bloccate in Cina: l’appello di una napoletana

A causa dei voli cancellati dalla Cina, molte persone sono rimaste bloccate senza poter rincasare. Nel video questa napoletana è bloccata già da 10 ore in aeroporto in presenza di tanti altri passeggeri. “L’italia non si assume nessuna responsabilità, l’Ambasciata e l’Unità di Crisi della Farnesina non rispondono, ci hanno abbandonato tutti – spiega la donna – ci dicono di prendere un altro volo con spese a nostro carico. Vi prego aiutateci – conclude – non possiamo rimanere così!”