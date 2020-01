Coronavirus, studentessa veneziana bloccata a Wuhan

Petra Vidali, studentessa veneziana di 24 anni, si trova nei college della Huazhong University of Science and Technology, la più importante università della metropoli capoluogo della provincia dello Hubei.

“Siamo rinchiusi – racconta – le autorità dell’università hanno messo a disposizione degli studenti, mascherine, sapone e un termometro per l’autodiagnosi.”

La ventiquattrenne veneziana è arrivata in Cina dopo aver frequentato l’istituto Algarotti, aver studiato all’Università di Ca’ Foscari laureandosi in Lingue orientali per poi lavorare come receptionist in uno dei migliori alberghi di Venezia. Attualmente frequenta una delle università più importanti di Wuhan, “epicentro” della diffusione del coronavirus che ha causato 26 vittime e 830 contagi in Cina. Motivo per cui agli studenti e il personale sono messi a disposizione tutti gli strumenti per evitare un contagio di massa.