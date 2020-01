Coronavirus, negativi i primi esami sulla coppia cinese a bordo della nave da crociera Costa Smeralda bloccata a Civitavecchia

Sono negativi i primi esami eseguiti sulla coppia cinese, marito e moglie, a bordo della nave da crociera Costa Smeralda bloccata a Civitavecchia con circa 6.000 passeggeri. L’allarme per un sospetto caso di Coronavirus era scattato dopo che la donna si era rivolta al medico perché aveva la febbre alta. Il personale della nave Costa Smeralda ha applicato il protocollo di sicurezza, mettendo in isolamento nell’ospedale di bordo la donna e il e marito: qui i due pazienti sono stati raggiunti dai medici dello Spallanzani per realizzare i test che, in base alle ultime notizie, escluderebbero il Coronavirus 2019-nCoV come causa del malessere della turista. Nel frattempo la nave è rimasta bloccata ed i passeggeri sono stati costretti ad attendere a bordo. Alla 14.45 la Capitaneria di Porto, dopo aver sentito il parere della autorità mediche, ha dato il permesso allo sbarco di 1.143 passeggeri ma il sindaco, Stefano Tedesco, si è opposto ed ora i crocieristi si trovano riuniti nel teatro della Costa Smeralda in attesa di nuove direttive.