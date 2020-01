CORONAVIRUS E LE CROCIERE. MSC SPLENDIDA SALTA SHANGHAI. CAOS E PERDITE

Situazione critica e caos economico anche nel mondo marittimo e crocieristico per l’epidemia di coronavirus. Diverse compagnie di crociera hanno annullato le partenze a causa della situazione in corso in Cina per l’epidemia di coronavirus. Costa Asia, MSC e Royal Caribbean sono 3 delle principali compagnie di crociera che hanno cancellato le imminenti partenze.

MSC Splendida impegnata con scali crocieristici da 4000 passeggeri fino a fine febbraio con il porto cinese di Shanghai, sospende e abbandona, offrendo alternative o rimborsando i passeggeri. Nella stessa situazione Astro Ocean Cruises ha annullato l’imminente viaggio di Piano Land.

Costa Crociere ha annullato le partenze su 4 navi. Costa Atlantica, Costa Serena e Costa Venezia riceveranno la cancellazione dei prossimi 2 viaggi. La compagnia di crociere ha annullato i prossimi 3 viaggi su Costa neo Romantica.

Genting Cruise Lines ha inoltre sospeso tutte le operazioni in Cina.

Royal Caribbean Cruises ha annullato il viaggio del 27 gennaio sulla sua nuova nave, Spectrum of the Seas.

L’emergenza medica dell’epidemia intacca la nostra civiltà nelle sue fragili strutture. Le borse internazionali registrano il calo di movimentazione economica che tradotto in piccolo significa lavoro marittimo che va in fumo.

La nave da crociera Costa Venezia è tornata a Port Shenzhen in Cina (vicino a Hong Kong) domenica mattina, 26 gennaio, dopo un viaggio di andata e ritorno di 6 giorni in Vietnam. All’arrivo, la nave ha imbarcato un’equipe medica e tutti i 4973 passeggeri e 1249 membri dell’equipaggio furono controllati dai medici per i sintomi di febbre e polmonite. Si è scoperto che quattro avevano una temperatura elevata. Un totale di 148 passeggeri residenti a Wuhan o recentemente visitati a Wuhan sono stati isolati per uno screening più rigoroso. I viaggiatori e l’equipaggio hanno trascorso l’intera giornata a bordo e gli è stato concesso il permesso di sbarcare la sera.Il prossimo viaggio programmato è stato annullato e saranno rimborsati 5155 passeggeri, compresi i costi dei biglietti aerei.