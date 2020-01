Coronavirus, la mappa in tempo reale sulla diffusione del virus

E’ il progetto degli scienziati della Johns Hopkins University per osservare la diffusione mondiale dell’epidemia. Utilizza dati ufficiali forniti da fonti autorevoli, come l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Nella mappa (CLICCA QUI) è possibile individuare i casi dei contagi, indicati chiaramente attraverso un pallino rosso. Più è vasta l’area segnalata in rosso e maggiore è la concentrazione delle vittime di contagio. In alto a sinistra è presente un riquadro con il numero dei contagiati, aggiornato anche in questo caso in tempo reale, con l’orario dell’ultimo aggiornamento.

In alto a destra è presente il riquadro che attesta il numero dei decessi e delle persone ricoverate. Sulla sinistra è possibile vedere in quali Paesi sono stati confermati casi di contagio. E’ inoltre presente un grafico che riporta l’andamento del contagio, in Cina e nel resto del Mondo.