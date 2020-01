Coronavirus, la gaffe del TGR: “la comitiva della quale facevano parte i due cinesi infetti sarebbe passata per la costiera amalfitana”

Oggi il TGR della Campania, nell’edizione delle 14.00, ha dedicato un ampio servizio al Coronavirus, sottolineando che in Campania non si registra nessun contagio. Riguardo alla coppia di turisti cinesi che avevano soggiornato a Roma dopo essere arrivati a Milano, il giornalista riporta la dichiarazione del sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo il quale, dove aver ricevuto le necessarie informazioni, ha smentito la presenza della coppia asiatica nella città del Tasso. Ma a questo punto il giornalista, parlando della ricostruzione delle tappe effettuate dalla comitiva di cinesi – della quale facevano inizialmente parte i due connazionali risultati positivi ai test sul Coronavirus – asserisce che il gruppo di asiatici sarebbe stato di passaggio in costiera amalfitana diretto a Cassino, dove poi l’autobus è stato fermato e la comitiva è stata scortata allo Spallanzani di Roma per gli accertamenti del caso. Fino ad ora nessuno aveva parlato del passaggio della comitiva cinese “a rischio” in costiera. Probabilmente ci troviamo di fronte ad un “errore” del giornalista. Un errore che, però, non fa altro che generare allarmismo inutile. Si spera che nelle prossime edizioni venga rettificato quanto dichiarato nel servizio delle 14.00. Qui il link per rivedere l’edizione del TGR in questione: https://www.rainews.it/tgr/campania/notiziari/index.html?/tgr/rainews.html