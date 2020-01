Coronavirus, due casi confermati in Francia

Sono due i casi confermati in Francia di coronavirus proveniente dalla Cina. Sono i primi due ufficialmente identificati in Europa. A comunicarlo è il ministero della Salute francese. Che aggiunge: “Probabilmente ce ne saranno altri“. Un caso è a Bordeaux, nel sud-ovest, l’altro a Parigi, ha annunciato stasera in tv la ministra della Salute, Agnes Buzyn.

“Il paziente di Bordeaux ha 48 anni – ha detto la ministra – è rientrato dalla Cina, dove è passato da Wuhan. Si è fatto visitare ieri. Da ieri è ricoverato in una camera isolata. E’ stato in contatto con una decina di persone dopo il suo arrivo in Francia”. L’uomo è di “origini cinesi”, ma residente in Gironda, la regione di Bordeaux. Si trovava in Cina per motivi professionali. Si sa poco del paziente ricoverato a Parigi, all’ospedale Bichat, a parte il fatto che anche lui è rientrato dalla Cina.