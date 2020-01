Coronavirus, cresce psicosi: a Positano farmacie esauriscono mascherine

Cresce la psicosi per il coronavirus. Le autorità cinesi hanno fatto sapere che il numero delle vittime è salito ufficialmente a 81 morti (tutti in Cina), mentre i casi accertati di contagio sono 2744. Ultima vittima una donna di 80 anni di Hainan.

Ha parlato anche il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, il quale è in Cina per constatare la situazione: “Sono in viaggio per Pechino per riunirmi con il governo e gli esperti sanitari e sostenere la risposta al coronavirus -ha dichiarato- I miei colleghi dell’Oms e io vogliamo comprendere gli ultimi sviluppi e rafforzare la nostra collaborazione con la Cina per dare maggiore protezione di fronte all’epidemia. Stiamo informando tutti i Paesi della situazione e dando le direttive specifiche su come rispondere”.

Intanto, è stato confermato anche il quinto caso in Australia: si tratta di una 21enne appena rientrata da Wuhan.

Le autorità cinesi, per cercare di limitare i contagi, hanno deciso di prorogare le festività per il Capodanno cinese di tre giorni, fino al 2 febbraio. “Questa misura è stata presa per ridurre gli assembramenti e fermare la diffusione dell’epidemia”, ha dichiarato il governo cinese in un comunicato.

La psicosi, però, come detto, è arrivata anche in Costiera Amalfitana: si era parlato di un possibile caso in Penisola Sorrentina, poi rivelatosi una semplice influenza, ma, facendo un giro per Positano, ci siamo accorti come le mascherine siano praticamente terminate in tutte le farmacie.

Difatti, la paura più grande il fatto che i medici stanno faticando in quanto il virus si può trasmettere anche in fase di incubazione. Feng Luzhao, ricercatore della Chinese Disease Prevention and Control Center, ha dichiarato che a suo parere la gente non dovrebbe stare in aree affollate.

La precauzione è sempre positiva, ma questa non deve diventare psicosi.