Coronavirus, cresce la paura. Il dr Palagiano e il dr De Simone: “Niente allarmismi, seguire fonti ufficiali”

Cresce la paura per il Coronavirus. Nella serata di ieri, come riportato da Positanonews, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che in Italia sono stati confermati due casi, a Roma, ovvero due turisti cinesi, provenienti da Wuhan, la città in cui è iniziata la diffusione del virus.

I due turisti sono marito e moglie e hanno 67 e 66 anni: attualmente sono ricoverati in isolamento all’Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma e sono in buone condizioni, ha detto il direttore scientifico dell’ospedale Giuseppe Ippolito durante la conferenza stampa, aggiungendo che la rapidità di intervento del personale sanitario fa pensare che non ci siano persone esposte.

Gli infetti, sempre come anticipato nella giornata di ieri, facevano parte di una comitiva che era in giro per l’Italia: prima di arrivare nel Lazio era stata in Campania, stando a quanto dichiarato dall’ASL provenivano da Sorrento dove avrebbero fatto tappa ieri prima di partire alla volta di Cassino.

La nostra redazione in questi giorni è molto attiva su questo tema e sta cercando di ascoltare esperti del settore e medici in generale per darvi notizie quanto più certe e fondate possibili.

Abbiamo ascoltato il dottor Palagiano, della Farmacia di Piano di Sorrento, il quale ha dichiarato: “Abbiamo esaurito tutte le mascherine, ma vogliamo chiarire che non è fondamentale proteggersi con esse: è fondamentale fare una prevenzione primaria, lavandosi sempre le mani, facendo attenzione ai luoghi affollati. La mascherine è utile per non infettare gli altri, ma non è un filtro verso il virus, ha un’efficacia ridotta. Abbiamo gli strumenti per contrastare questa malattia e per cercare di bloccare la diffusione”.

Abbiamo chiesto anche un parere al dottor De Simone della farmacia Elifani di Meta: “Non dobbiamo fare allarmismi, bisogna seguire le fonti ufficiali: OMS e Ministero della Salute. Anche la nostra farmacia ha esaurito le mascherine”.