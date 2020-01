Coronavirus, cartello in bar “Cinesi non entrate”/ A Firenze: “Tossite a casa vostra”

Ieri in Italia sono stati confermati i primi due casi di Coronavirus e sono scoppiate le prime discriminazioni e aggressioni nei confronti dalla popolazione cinese presente nella nostra Nazione.

FIRENZE – Fa discutere un video che arriva dal luogo e sulla cui natura si sta ancor dibattendo, dal momento che qualcuno pensa si sia trattato solo di uno scherzo riuscito male: la clip, girata sul Lungarno e divenuta virale mostra infatti un uomo che se la prende con dei cittadini cinesi che passeggiavano invitandoli in malo modo ad “andare a tossire a casa vostra”, prima di proseguire nei suoi improperi.

ROMA – Un cartello apparso in quel di Trevi all’ingresso di un bar. “A causa delle disposizioni internazionali di sicurezza, a tutte le persone provenienti dalla Cina non è permesso di entrare in questo posto” si legge sul foglietto di carta affisso all’esterno di questo esercizio commerciale romano. Sul proprio profilo Twitter la sindaca Virginia Raggi è intervenuta stigmatizzando l’accaduto e a proposito dell’iniziativa del titolare del bar, definita ingiustificata, ha invitato la popolazione capitolina a non cadere nei tranelli della psicosi collettiva.