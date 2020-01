Coronavirus. Booking rimborsa le prenotazioni per i viaggi che coinvolgono la Cina

La sicurezza di partner e clienti è una priorità assoluta. In base alle raccomandazioni di viaggio ufficiali in merito al Coronavirus, è probabile che ai viaggiatori sarà vietato recarsi e soggiornare nelle strutture ricettive della Cina continentale. Tieni presente che al momento i viaggi in tutta la Cina continentale sono vietati o possono subire modifiche significative.

Per tutelare la salute dei nostri partner e dei nostri ospiti, abbiamo attivato la procedura relativa alle “cause di forza maggiore”.

Le “cause di forza maggiore” si applicano a tutte le strutture nella Cina continentale e a tutti gli ospiti che hanno effettuato una prenotazione da questa zona. Al momento, questa misura sarà applicata a tutti i soggiorni con check-in fino all’8 febbraio 2020 incluso.

Lo stato di “cause di forza maggiore” ha queste conseguenze:

In base alle “cause di forza maggiore”, dovrai rimborsare gli eventuali pagamenti anticipati che hai già ricevuto e annullare gli eventuali importi relativi alla cancellazione per tutte le prenotazioni con arrivo nel periodo interessato da questa situazione.

In questi casi, Booking.com non applicherà la commissione.

A chi si applica questa procedura?

A tutti i partner che ricevono richieste di cancellazione da parte di viaggiatori diretti nella Cina continentale o provenienti dalla stessa.