Coronavirus. Anche Hong Kong corre ai ripari: bloccati i contatti con la Cina

Anche Hong Kong cerca di correre quanto più possibile ai ripari per evitare casi di contagio da coronavirus. Non esistendo vaccino e cura per il virus, l’unica soluzione ritenuta quanto più efficace è quella dell’isolamento. Hong Kong ha quindi deciso di bloccare ufficialmente i collegamenti dei treni ad alta velocità e dei traghetti con la Cina continentale a partire dal 30 gennaio. L’annuncio è arrivato dalla governatrice Carrie Lam, la quale considera ingiusta, però, la chiusura totale delle frontiere con la Cina.

Intanto, Pechino invita a rinviare i viaggi all’estero e l’amministrazione competente dell’Hubei, la provincia di cui Wuhan è capitale, ha sospeso il rilascio dei passaporti ordinari così come il rilascio dei permessi di ingresso e di uscita per Hong Kong, Macao e Taiwan.