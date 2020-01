Corbara. Furto sventato nella notte, i ladri scoperti lanciano pietre contro gli agenti di vigilanza

Questa notte a Corbara c’è stato un tentativo di furto in Via Cimitero. I ladri hanno agito utilizzando piano strategico studiato con attenzione, staccando la corrente nella strada e sollevando le telecamere di videosorveglianza pubblica che si trovano nei pressi dell’ingresso del cimitero cittadino. Ma qualcosa non è andato secondo i loro piani perché alcuni agenti di vigilanza privata che si trovavano a passare nella zona, insospettiti dal buio, sono scesi dall’auto e si sono accorti che il cancello di un deposito era aperto ed il lucchetto con catena erano stati forzati ed i malviventi avevano prelevato dall’interno un camion carico di legna ed attrezzature varie ed erano pronti a portarlo via. Immediatamente i vigilanti hanno avvisato la centrale operativa ed hanno chiesto l’ausilio dei Carabinieri.

Ma, nel frattempo, i malviventi si erano resi conto di essere stati scoperti ed hanno cominciato a lanciare delle pietre contro i vigilanti e l’auto di servizio. Fortunatamente i vigilanti, pur essendo stati colpiti, non hanno riportato ferite. I ladri hanno dovuto rinunciare al bottino e si sono dati alla fuga attraversando dei giardini e facendo perdere le loro tracce. Sul luogo i Carabinieri, intervenuti poco dopo, hanno rinvenuto arnesi atti allo scasso.