Coppa Italia Dilettanti, finale Costa d’Amalfi-Afragolese: tutte le info per i tifosi

Nei giorni scorsi è stato deciso l’orario e l’impianto che ospiterà la finalissima di Coppa Italia Dilettanti Campania 2019/2020, riservata ai club che militano nel campionato di Eccellenza. L’ultimo atto del torneo tra Costa d’Amalfi e Afragolese andrà in scena il 29 gennaio 2020 nella bella e variopinta cornice dello Stadio “Felice Squitieri” di Sarno, alle ore 19:00. Sono inoltre stati sorteggiati anche i settori che ospiteranno le rispettive tifoserie: i tifosi rossoblù dell’Afragolese troveranno collocazione nei Distinti, mentre i tifosi costieri saranno collocati in Tribuna. L’ingresso unico è di 9,00 €, mentre è riservato l’ingresso gratuito per i ragazzi fino ai quattordici anni.

La Finale di Coppa, vinta nella scorsa edizione dalla compagine caudina dell’Audax Cervinara, prevede che in caso di parità ai tempi regolamentari, le due squadre dovranno giocare due da 15 minuti: dovessero anche i tempi supplementari concludersi in parità, si andrà ai calci di rigori. Lo Stadio Squitieri, recentemente ristrutturato per le Universiadi 2019, con un manto in erba sintetico di ultima generazione, già tre anni fa ha ospitato una finale di Coppa Italia Dilettanti tra Portici ed Ebolitana, vinta dalla formazione napoletana. Curiosità: per Dino Fava Passaro, bomber inossidabile con un passato tra Serie A e Serie B è la quarta finale consecutiva, con un trofeo vinto con la maglia del Savoia nel 2017/2018.