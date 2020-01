CONVERSAZIONE SULL’ECUMENISMO NELLA BIBLIOTECA DI PIANO

Il preside emerito prof Agostino Aversa, inizia oggi un ciclo di conferenze nell’ambito di storia delle religioni all’UNITRE di Piano. Il primo incontro, organizzato per mercoledì 8 gennaio alle ore 17.00 presso la sede UNITRE, incentrerà le discussioni sull’ecumenismo. Per l’occasione il Preside ha approntato un fascicolo di appunti in formato digitale , messo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta tramite mail.

Prossimo appuntamento venerdi ore 16.00,con l’altro Preside , Lucio Scibilia, per la lettura del libro di Corrado Augias.