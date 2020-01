Consigliere del M5S suona il citofono della sede della Lega: “Dove sono finiti i 49 milioni?”

Il consigliere consigliere del Movimento 5 Stelle Marco Degli Angeli ha lanciato una provocazione al leader della Lega andando a suonare il citofono presso la sede di via Bellerio e il suo gesto è diventato subito virale sui social: “Ho suonato – ha dichiarato poco dopo – per chiedere conto dei 49 milioni di euro che la Lega ha incassato illecitamente dal 2008 al 2010. Ovviamente è una provocazione, non si risolvono i problemi degli italiani suonando ai citofoni. Mi aspettavo però che mi aprissero: avrei sollecitato il partito a fare massima chiarezza su questa vicenda che ha danneggiato tutti i cittadini”. La sua azione fa seguito a quella di Salvini il quale, dietro indicazione di una donna, ha citofonato in diretta e davanti alle telecamere all’abitazione di una famiglia di origine tunisina, nel quartiere Pilastro di Bologna, chiedendo loro se spacciassero.

Ma chi è Marco Degli Angeli?