Condannato a 18 anni di reclusione Carmine Ferrante, il muratore di Vietri sul Mare accusato dell’omicidio di due prostitute

Il 15 maggio 2016, in un terreno incolto della città di Salerno, tra via San Leonardo e Via Dei Carrari, venne ritrovato il corpo senza vita della giovane prostituta romena Mariana Tudor Szekeres. Per il suo omicidio il GUP di Salerno Gennaro Mastrangelo ha condannato il muratore di Vietri sul mare Carmine Ferrante. L’uomo è stato accusato dei reati di omicidio volontario ed occultamento di cadavere e dovrà scontare la pena di 18 anni di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici e sospensione della potestà genitoriale sui tre figli. Carmine Ferrante ha già una condanna in appello alla pena di 20 anni per l’omicidio di un’altra prostituita, la bulgara Nikolova Temenuzhka, il cui cadavere fu rinvenuto nell’agosto 2016 pei pressi del cimitero di Pagani