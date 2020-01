Conca dei Marini. Revocato il divieto di transito per i non residenti sulla strada interna S. Antonio – S. Pancrazio

Conca dei Marini. Il sindaco Gaetano Frate ha revocato il divieto di transito sulla strada interna S. Antonio – S. Pancrazio, divieto valido solo per i non residenti e nell’arco di tempo dalle 10,30 alle 17,30. Il tratto interessato era stato chiuso per motivi di sicurezza poiché, a seguito della frana a Vettica di Amalfi che aveva causato la chiusura della strada, le autovetture venivano deviate all’interno del Conca con un transito anche di 3.000 auto al giorno. Dalle 14.00 di oggi, però, la strada a Vettica è stata riaperta anche se a senso unico alternato e questo provoca una netta riduzione dei mezzi in transito per la strada interna di Conca dei Marini.