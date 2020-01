Conca dei Marini in difficoltà per la strada. Poche risorse umane , vigili fanno un super lavoro . L’ANAS non mette cartelli

Conca dei Marini in difficoltà per la strada. Poche risorse umane , vigili fanno un super lavoro . La polizia municipale sta lavorando 12 ore al giorno, nei limiti dell’impossibile . Solo due vigili a gestire un traffico pazzesco. Cosimo Andretta, Brogna Matteo, i volontari disperati a lavorare anche a Capodanno e domenica. Addirittura hanno dovuto scortare un’ambulanza in borghese per bloccare il traffico per far passare ambulanza. Ci teniamo noi di Positanonews a voler sottolineare che la polizia municipale ha fatto un super lavoro. E’ impossibile sostenere il peso di questo traffico sulle piccole spalle del solo comune di Conca, ma ci vorrebbe un esercito . Amalfi , dove si trova la frana che interrompe in effetti la strada, pare ha messo a disposizione degli agenti di polizia municipale, Praiano e Positano non hanno messo neanche un cartello. L’ANAS, ente proprietario della strada, non mette cartelli informativi precisi. Avrebbe dovuto metterli dall’inizio della S.S. 163 ai Colli di San Pietro a Piano di Sorrento . Che l’ANAS non dia informazioni precise e che dobbiamo essere noi di Positanonews a farlo è oramai una nostra lamentela continua. Anche gli stessi operatori, ristoranti , dove sono stati i turisti, e alberghi, dovevano essere informati che si passa per la stradina dopo le 17,30 senza fargli fare due ore di fila inutilmente. Fatto sta che Conca dei Marini ha fatto l’impossibile per sostenere questo traffico e che di sicuro più di quello che ha fatto non può fare senza aiuti straordinari