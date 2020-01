Comunicato stampa di tutta la Famiglia Torre. “Integrità morale offesa”

Comunicato Stampa di tutta la Famiglia Torre.

In questi ultimi dieci anni la memoria, l’esempio nonché l’integrità morale di Marcello Torre è stata offesa e con lei tutta la famiglia,fummo definiti “Vivi” si proprio così virgolettato, che “ generano polemiche”… anni fa’ dopo la tarantella della intitolazione a mio padre scrivemmo che non gradivamo nulla né piazze ne strade…ne altro dal Comune di Pagani.

Ho appreso di nuovo..tale notizia solo da fonti.. giornalistiche o da spot elettorali la mia, la nostra risposta è no, ieri come oggi… piuttosto si ricordasse mio padre nella buone pratiche della Pubblica Amministrazione, nonché nel rispetto ed osservanza delle leggi. Siate sempre degni del mio esempio e del mio impegno civile (Marcello Torre dalla lettera testamento del 30/05/1980.).

Annamaria Torre. Lucia de Palma ved Torre.