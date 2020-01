Comune di Sorrento, negato l’accesso ai cittadini all’Ufficio Commercio il martedì pomeriggio. Protesta Francesco Gargiulo.

Disattendendo quanto previsto dalla delibera di Giunta all’improvviso è stato modificato l’orario di ricevimento, negando la possibilità di accesso all’Ufficio, a cittadini ed imprenditori, durante le ore pomeridiane del martedì . Ennesima iniziativa del Movimento “Conta anche Tu” .

Sorrento – Ancora un intervento del leader del Movimento Civico “Conta anche Tu” , Francesco Gargiulo che vede come obbiettivo l’assicurare i diritti ai cittadini sorrentini. Stavolta a farne le spese la Responsabile dell’Ufficio Commercio. La quale, secondo quanto dichiarano dal Movimento, sorvolando su quanto deciso dalla Giunta Municipale con Delibera n.306 del 14 novembre 2018 , di sua iniziativa ha deciso di modificare l’orario di ricevimento dell’Ufficio Attività Produttive, eliminando il pomeriggio del martedì. Un orario che finora, da quanto fanno rilevare anche alcuni cittadini, si era dimostrato essere alquanto utile per una parte di imprenditori che impegnati con le loro attività in mattinata, trovavano appunto utile il pomeriggio del martedì per recarsi all’ Ufficio Comunale. La questione segnalata dai cittadini ha colto immediatamente l’interesse di Francesco Gargiulo che ha ha fatto presente tale inopportuna iniziativa alla Segretario Generale. Sottolineando, con una nota, quello che a tutti gli effetti è stato considerato un abuso da parte della Responsabile dell’Ufficio, poiché nettamente in contrasto con quanto deliberato dalla Giunta Municipale. Infatti sul sito internet del Comune,evidenzia Gargiulo, era stato pubblicato un orario di comodo forse per i dipendenti ma non certo per i cittadini e tanti imprenditori, che all’improvviso si sono visti negare la possibilità di recarsi a tale Ufficio anche i martedì pomeriggio. Un abuso, segnala Gargiulo , evidenziato dalla correzione apportata a penna, all’orario di ricevimento affisso alla porta di ingresso dell’Ufficio Commercio. Pertanto Francesco Gargiulo chiede urgentemente che venga ripristinato l’orario come deciso precedentemente dalla Delibera di Giunta. – 20 gennaio 2020 – salvatorecaccaviello