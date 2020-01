Il Comune di Ravello esprime dolore e vicinanza alla famiglia di Maria Covato, per la sua tragica scomparsa

Il Sindaco Salvatore Di Martino, l’Amministrazione Comunale tutta e i Dipendenti del Comune di Ravello sono vicini alla dott.ssa Emilia Filocamo, membro dell’Ufficio di Staff del Sindaco, e del suo consorte Giorgio Covato, sottufficiale dell’Arma già in forza alla Stazione CC di Ravello e attuale Comandante della Stazione di Tramonti, per la tragica scomparsa della sorella

MARIA COVATO

avvenuta a Canicattini Bagni in provincia di Siracusa.

Condividiamo con gli amici Emilia e Giorgio il loro dolore per questa dura prova, ed esprimiamo ai familiari tutti il cordoglio più profondo, in particolare alla giovane figlia Alessandra.

Dalla Residenza Municipale, 21 gennaio 2020