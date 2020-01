Città delle Donne stasera in Rai il film di Fellini con Mastroianni Sceso dal treno ove sta viaggiando con la moglie Elena, deciso a seguire “la signora del treno”, Snaporaz, un uomo maturo , incauto e indifeso, si addentra nei pericolosi meandri del pluridimensionale pianeta-donna. Nel lungo viaggio che segue, il protagonista finisce per trovarsi nel bel mezzo di un albergo ove si sta svolgendo un animato e tumultuoso congresso di femminis te che parlano mediante formule fisse e procedono su temi scontati che, tuttavia, Snaporaz non riesce a capire.

Titolo Originale: La citta’ delle donne

Genere: Commedia

Durata: 2h 25m

Anno: 1980

Paese: Italia, Francia

Regia: Federico Fellini

Cast: Marcello Mastroianni, Anna Prucnal, Ettore Manni