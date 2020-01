Cinque ragazzi di Castellammare di Stabia sono rimasti feriti in un grave incidente avvenuto nella notte in autostrada

Castellammare di Stabia. Questa notte, sull’autostrada Napoli-Salerno, si è verificato un grave incidente stradale. Il sinistro è avvenuto poco dopo lo svincolo per Torre Annunziata ed a poche centinaia di metri da quello per Castellammare. Ad essere coinvolti cinque giovanissimi stabiesi che viaggiavano a bordo di un’autovettura improvvisamente uscita di strada. Ancora non si conoscono le cause che hanno determinato l’incidente, si ipotizza un colpo di sonno del conducente oppure la velocità elevata. I cinque giovani sono stati ricoverati in ospedale per i controlli e le cure necessarie, ma le ferite riportate fortunatamente non sono gravi. Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta condotta dalla Polizia Stradale di Angri che dovrà accertare l’esatta dinamica del sinistro. Nel frattempo sul luogo dell’incidente sono stati effettuati tutti i rilievi necessari e saranno acquisite le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. Il ragazzo che era alla guida dell’autovettura è stato sottoposto ai controlli per verificare l’eventuale assunzione di droga o alcool.