Cinque anni senza Pino Daniele, il suo libro Nero a metà racconta di Positano e della nascita di ‘Napoli Centrale’

Cinque anni fà, il 4 gennaio 2015, ci lasciava Pino Daniele, lo vogliamo ricordare con alcuni brani tratti dal libro in parte autobiografico, Nero a metà, scritto con Marcella Russano ed edito da Rizzoli BUR, nel libro si parla anche di Positano, definita la capitale della West Coast italiana, si parla di Shauw Phillips, dell’incontro con James Senese e la nascita dello storico gruppo Napoli Centrale:

Positano e Shavvn Phillips

Positano, luogo dalla bellezza meravigliosa posto sulla costiera amalfitana, diventa in questi decenni del dopoguerra e del boom economico un punto di riferimento culturale e artistico. A Positano Rudolph Rappold e Valerie Myers, detti Rudy e Valli, una coppia di giovani svizzeri provenienti da Parigi, avevano portato l’Esistenzialismo. Il giornalista Vespoli li descrive così:

“Il loro esistenzialismo, senza esibizionismo ma fatto tutto di spontanea semplicità, li ha resi oltremodo simpatici non solo alla quasi totalità dei positanesi, ma ai numerosi turisti, molti dei quali si recano a Positano proprio per conoscere questi ‘Adamo ed Eva’ del 1968 trapiantati a Positano e che hanno deciso di non più muoversi ricorrendo a tutti i modesti mezzi di cui sono in possesso, ma soprattutto alla protezione divina e di molte anime buone che hanno preso a Cuore il loro caso”

Dunque l’Esistenzialismo sartriano si mescola con la cultura hippy e Positano si riempie di fricchettoni provenienti da ogni parte del mondo, desiderosi di fraternizzare e condividere pacificamente la bellezza accecante del luogo e il loro acido californiano chiamato Sunshine. Insieme a Rudy e Valli, a Positano vivono anche Judith Malina e Julian Beck con tutto il gruppo del Living Theatre, paul Buckmaster, arrangiatore di artisti del calibro di Elton John e Miles Davis, ma soprattutto il musicista texano Shawn Phillips. Nella sua lunga carriera Phillips ha visitato l’India con i Beatles e Donovan, ha insegnato a suonare il sitar a George Harrison insieme a Ravi Shankar, ha cantato nei cori di Lovely Rita, ha insegnato a suonare la dodici corde a Joni Mitchell, si è esibito al festival dell’isola di Wight e ha collaborato con Burt Bacharach alla colonna sonora di Lost Horizon. Arriva a Positano a ventisette anni. È il simbolo della bellezza hippy: magro, glabro, con il viso incorniciato da lunghi capelli biondi, sembra un Gesù Cristo alternativo e diventa ben presto il fulcro attorno al quale gira la comunità artistica positanese. Alan Sorrenti lo ricorda così: “Una

mattina lasciai Napoli con un sacco a pelo e la chitarra in cerca di me stesso. Destinazione Positano. Avevo affittato una casa a Montepertuso. Da lì potevo ammirare il paese arroccato sulle rocce protendersi verso il mare. Non ero andato a Positano per incontrare gente ma per fare l’eremita. Erano le avvisaglie di quella ‘crisi mistica’ che fece venire alla luce ARIA (il suo primo Lp, nda). Avevo sentito parlare di Shawn Phillips come di una figura carismatica che si era assicurata la simpatia dei pescatori…” .

Anche Umberto Telesco, fotografo e art director dal genio mai dimenticato al quale si deve la rappresentazione visiva di tutto il movimento del Naples Power, si trasferisce a Positano nella località di Montepertuso nella villa di Alan e Jenny Sorrenti. E così, dall’interazione tra la comunità che gravita attorno a Montepertuso e quella che frequenta la casa di Shawn Phillips si sviluppano una serie di sinergie creative importantissime. Un esempio ne è la storia della formazione della prima line-up dei Napoli Centrale di James Senese. È proprio grazie a Phillips, infatti, che Senese e Del Prete, orfani degli Showmen 2, conoscono il pianista Mark Harris e il bassista Tony Walmsley. I quattro iniziano a frequentarsi, trovano una grande intesa e iniziano a suonare insieme fino ad arrivare a incidere, nel 1975, il loro primo disco: NAPOLI CENTRALE.

Tornando a Positano possiamo affermare che è qui che, complice il tecnico del suono Nicola Muccillo, appassionato di elettronica quanto lo stesso Phillips, vengono effettuate le prime registrazioni, i primi nastri: esperimenti che documentano la nascita di un nuovo movimento culturale.

Foto dal web