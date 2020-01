Cilento, come quella di Bill…

Casa without, casa senza, essenziale, l’idea dell’abitare del defunto reporter Usa Bill Cunningham (idea che conto di metterla presto in pratica); servizi igienici ridotti all’osso, come far pipì nell’aceto per ricavarne fertilizzante, senza corrente elettrica.

Solo candele a olio; in cucina crusca al posto dei detersivi; aceto; limone; uguale piatti e posate splendenti Bill il reporter, un mito, famoso per una rubrica sul New York Times, firmava On the street.

Cunningham aveva un codazzo di lettori; viveva in una camera senza bagno e cucina; New York, distretto di Manhattan; sempre vestito con la stessa giacca; caffè doppio ogni mattina alle 7.

Giovanni Farzati