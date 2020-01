Cilento. Il fondatore Slow Food Vito Puglia e il Cilento ospiti della Rai

Vito Puglia, storico fondatore, insiema la fratello Eugenio, dello Slow Food in Campania, nel sud Italia e titolare di “PerBacco Enoteca Osteria” di Pisciotta, in provincia di Salerno, è stato ospite della Rai. Il servizio andato in onda oggi pomeriggio, ha visto proprio l’ex presidente slow food ed il suo Cilento protagonisti. In questa bellissima trasmissione, si è posata l’attenzione non soltanto su questo bellissimo posto, culla della dieta più sana al mondo quale quella mediterranea e che necessita sempre più di particolare attenzione, ma anche sui piatti, sulle alidi ci menaica, sulla dieta mediterranea di Ancel Keys.