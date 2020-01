Cetara, Costiera amalfitana. Fra Positano, Amalfi, Ravello e Maiori sulla Costiera amalfitana tante frane e qualcosa di “miracoloso” ha protetto la Divina da tragedie, che vi sia stato qualche miracolo lo notiamo anche in un video. Sulla pagina Facebook della “Protezione Civile Regione Campania” spunta il video della frane del 21 dicembre scorso, a Cetara, in località Cannillo. Dalle riprese si può scorgere anche una persona uscita sana e salva per puro miracolo dalla situazione di rischio annunciato di dissesto idrogeologico dovuto al maltempo.