Cetara. La storica salumeria “Forte” chiude dopo 72 anni

Ne dà la notizia la proprietaria, la signora Maria Rosaria Forte: dopo ben 72 anni di attività, la storica salumeria “Forte” di Cetara sta per chiudere. La decisione di cessare l’attività è stata presa dalla donna, particolarmente apprezzata per i suoi modi gentili, oltre che per gli ottimi prodotti offerti, in maniera naturale. Non ci sono quindi particolari problematiche che hanno obbligato la scelta, semplicemente la voglia di riposarsi dopo tanti anni di lavoro e sacrifici. La signora Maria Rosaria ha, infatti, cominciato a lavorare nella salumeria della sua famiglia nel 1948, al fianco della madre, Raffaella Crisconio.

Cetara perde un’attività storica, un pezzo di storia presente anche nel periodo delle due guerre mondiali e che annovera tra i suoi clienti più importanti il re Vittorio Emanuele III di Savoia e la sua consorte, la regina Elena principessa del Montenegro.