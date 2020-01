Il centro d ascolto “Noi voci di donne”, una realtà  unica in Campania

Il centro d ascolto “Noi voci di donne” di Caserta organizza tra i diversi servizi che offre all’utenza attività di formazione per gli operatori che devono svolgere attività di volontariato per l’accoglienza di donne ma anche di uomini maltrattati e maltrattanti.

Opportunità che viene offerta agli aspiranti volontari del centro tra cui la sottoscritta in qualità d assistente sociale è davvero significativa.

I volontari avranno una possibilità unica di conoscenza di realtà umane e di dare un attivo contributo anche professionale nel caso di professionisti come psicologi, avvocati , assistenti sociali.

Il dato che non si può trascurare è che la provincia di Caserta risulta prima in Italia per femminicidi.

Il contributo del centro antiviolenza è davvero prezioso e considerevole per una realtà che vanta questo triste primato.

Spesso poi per risolvere i casi di violenza l’organizzazione impiega fino a cinque anni e a volte questa si costituisce parte civile nei processi, seguendo il caso giudiziario.

Il centro offre diversi servizi all’utenza: assistenza e consulenza psicologica, terapia di coppia, assistenza legale civile e penale, consulenza CTP consulenza tecnica di parte. Con la legge denominata “Codice rosso” è cambiato molto nel senso che alla denuncia alla forze dell’ ordine o al centro anti violenza entro tre giorni subentra l arresto. Ottenuta la notizia di reato infatti la polizia giudiziaria riferisce immediatamente al pubblico ministero anche in forma orale. Il pm nelle ipotesi che proceda per i delitti di violenza domestica o di genere entro tre giorni dall iscrizione della notizia di reato deve assumere informazione dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o riservatezza della indagine nell interesse della persona offesa.

Valeria Civale