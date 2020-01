Celebrazione del 1° Anniversario della scomparsa di Rosa Marciano

Oggi, 19 Gennaio alle ore 18.00 presso la Cappella di Sant’Anna (Sorrento – Atigliana vecchia) si terrà una celebrazione eucaristica per ricordare il 1° anniversario della scomparsa della cara Rosa Marciano. Una donna che ha dedicato la sua vita agli studi, al lavoro e all’amore per la sua famiglia, in particolare al figlio. Ci stringiamo al dolore della mamma Carolina, la suocera Angela, il marito Giovanni, il figlio Natalino, la sorella Luisa, i fratelli Raffaele, Salvatore e Antonino, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.

In suo ricordo é stato piantato anche un albero di Corbezzolo, arbusto che ospita contemporaneamente fiori e frutti maturi, per il particolare ciclo di maturazione. Questo, insieme al fatto di essere sempreverde, lo rende particolarmente ornamentale, per la presenza sull’albero di tre vivaci colori: il rosso dei frutti, il bianco dei fiori e il verde delle foglie. É stata scelta questa pianta colorata in ricordo della dolce Rosa che rimarrà sempre nei nostri cuori.