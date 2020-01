Cava de Tirrenti. Attenti alla truffa dei finti operatori Enele in molti condomini fingendosi finti operatori Enel e cercando di truffare ignari cittadini, soprattutto persone anziane. L’ultimo avvistamento in via Troisi zona Cappuccini. Si muovono in gruppo e hanno giubbotto blu con la scritta Enel. Muniti di tablet fotografano le zone poi citofonano e se trovano il portone aperto si intrufolano andando spediti a bussare alle porte dei residenti. Spesso vengono forniti dei moduli fasulli dove si propongono offerte contrattuali migliorative per l’erogazione di energia elettrica. Enel specifica che sulla bolletta che viene recapitata ai singoli cittadini è indicato che nessun operatore viene mandato porta a porta.