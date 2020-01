Cava de’ Tirreni. Un 33enne precipita dal balcone di casa in Via Ernesto Di Marino, trasportato in ospedale muore poco dopo

Cava de’ Tirreni. Poco prima delle 11.00 di oggi, in Via Ernesto Di Marino, un 33enne del posto è precipitato dal balcone della sua abitazione, riportando gravi traumi. Sul posto sono giunti immediatamente i Carabinieri ed il personale del 118 che ha prestato le prime cure al 33enne e lo trasportato presso l’ospedale cittadino “Santa Maria dell’Olmo”, dove è deceduto poco dopo per arresto cardiaco. Non si conosce ancora l’esatta dinamica dei fatti, se si sia trattato di un incidente oppure di un tentativo di suicidio da parte del 33enne. I Carabinieri stanno indagando per fare luce sulla tragedia che ha colpito la città.