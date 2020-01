Cava de’ Tirreni. Ragazzino bullizzato dai compagni di classe, il GIP indaga sulla posizione di una docente

Cava de’ Tirreni. Un ragazzino di appena 14 anni sarebbe stato picchiato in più occasioni dai suoi compagni di classe con calci e pugni. Sulla vicenda indaga la Procura di Nocera stante anche la denuncia presentata dai genitori dell’adolescente. L’ultimo episodio di bullismo risale al dicembre 2018 quando al ragazzino sarebbe stata legata una sciarpa al collo fin quasi a soffocarlo ed in quell’occasione la vittima fu costretto a rivolgersi alle cure del presidio ospedaliero. I bulli che avevano preso di mira il 14enne sarebbe almeno cinque, tutti suoi compagni di classe che ponevano in essere gli atti persecutori durante le ore di lezione. Per due di loro non è stato possibile procedere in quanto non imputabile poiché minori degli anni 14. Per altri tre, invece, è stato chiesto il rinvio a giudizio dalla parte della Procura presso il Tribunale dei Minori di Salerno. Ora il Gip sta valutando anche la posizione di una docente dell’istituto in cui i fatti sono venuti, indagata formalmente in quanto responsabile per la classe.